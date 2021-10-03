В России зафиксировали 890 смертей из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 890 против 886 днем ранее. Это новый максимум с начала пандемии, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Всего из-за ковида умерли 209 918 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,77%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 25 769, до 7 586 536. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 2 января. В относительном он составил 0,34%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 15 391, до 6 725 965. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88,7% от общего числа заразившихся.

Ситуация в Москве и Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 4 294 против 4 032 днем ранее, до 1 646 239. В абсолютном выражении прирост стал максимальным с 18 июля. В относительном он составил 0,26%.

Число летальных исходов из-за новой болезни в Москве возросло на 65 против 67, до 29 176. Уже неделю в городе регистрируют свыше 60 смертей в сутки.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 646, это максимальное значение с 1 августа.

Днем ранее в Подмосковье выявили 1 483 заболевших. Всего в регионе заразились 453 625 человек.