Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с начала июля

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье увеличился до 1,12 - максимума с 5 июля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Как и в субботу, показатель держится выше единицы во всех 10 регионах с наибольшим количеством заразившихся.

В Москве индикатор вырос до 1,34, в Санкт-Петербурге - до 1,32, а в Подмосковье - до 1,09. В Воронежской и Нижегородской областях коэффициент равен 1,06, в Самарской области - 1,05, в Ростовской - 1,03, в Свердловской области и Красноярском крае - 1,02, в Иркутской области - 1,01.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.