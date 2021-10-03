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Пандемия COVID-19

В РФ впервые с начала пандемии зарегистрировали более 6 000 смертей от ковида за неделю

Предыдущий максимум - 5 682 умерших - был зафиксирован неделей ранее
© Максим Киселев/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за неделю впервые с начала пандемии превысило 6 000, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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За семь дней штаб зарегистрировал 6 018 смертей от нового заболевания. Предыдущий максимум - 5 682 умерших - был зафиксирован неделей ранее.

В общей сложности с начала пандемии в стране, по информации штаба, из-за коронавируса умерли 209 918 человек, или 2,77% всех заболевших. При этом следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда ковид стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Подъем заболеваемости

Заболеваемость ковидом в России растет третью неделю подряд, причем темпы ее роста увеличиваются: если на прошлой неделе прирост составил 8,25%, то на этой - 13,5%. В стране выявили 165 623 новых случая заражения, что стало максимумом с июля.

На этом фоне продолжает быстро расти количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент. За неделю оно увеличилось на 38 244 и достигло 650 653, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

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