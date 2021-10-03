МВД Сингапура пообещало не преследовать по новому закону международную деятельность ученых

СИНГАПУР, 3 октября. /ТАСС/. Власти Сингапура заверили местных ученых, что их международная деятельность, в том числе получение иностранных грантов, не будет преследоваться по разрабатываемому законопроекту о противодействии попыток иностранного вмешательства (FICA). Об этом говорится в опубликованном в воскресенье в Facebook разъяснении министерства внутренних дел.

Группа местных ученых в субботу разместила обращение, где высказывается озабоченность готовящимся документом, который "может превратить поощряемую сейчас деятельность в минное поле". По их мнению, "законопроект потенциально может угрожать участию в международных конференциях, публикациям в зарубежных журналах, в том числе с иностранными соавторами, рецензированию престижных академических изданий, участию в совместных международных исследовательских проектах и прочему".

Однако, как заявили в МВД, "подобная деятельность не будет преследоваться в рамках нового закона". "Научные работники, когда будут публиковать свои работы в международных журналах, получать престижные стипендии и награды от зарубежных вузов, не будут преследоваться ни в рамах готовящегося законопроекта, ни по другим действующим законам", - подчеркнули в ведомстве. Разрабатываемый документ также не будет касаться тех моментов, когда "в зарубежных изданиях, на иностранных площадках обсуждаются любые противоречивые вопросы", указывается в заявлении.

Вместе с тем в МВД отметили, что FICA "начнет применяться в случаях, если сингапурские ученые от имени иностранных агентов будут проводить враждебную информационную кампанию, направленную против общественных интересов Сингапура, например, чтобы вызвать разногласия и беспорядки среди местных жителей".

Новый закон

Правительство в начале сентября внесло на рассмотрение парламента законопроект, который позволит госорганам требовать от поставщиков интернет-услуг, операторов социальных сетей раскрывать информацию о пользователях, блокировать их аккаунты, а также удалять распространяемую информацию. Законопроект позволит усилить возможности страны по предотвращению, обнаружению и недопущению иностранного вмешательства во внутреннюю политику путем информационных атак, а также использования местных доверенных лиц, отметили в МВД.

Кроме того, в документе прописана обязанность политиков, партий, кандидатов на выборах, их доверенных лиц заявлять о любых связях с другими государствами.