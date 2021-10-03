В Афганистане сообщили, что около 70% СМИ закрылись после прихода к власти талибов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Около 70% национальных СМИ закрылось в Афганистане после захвата власти сторонниками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в воскресенье сообщил представитель Союза журналистов Афганистана Масрур Лотфи.

"Основными причинами закрытия местных СМИ являются проблемы с безопасностью и экономикой", - привело слова Лотфи афганское агентство The Khaama Press. Он добавил, что, по результатам проведенного союзом опроса, "в настоящее время только 30% средств массовой информации страны могут продолжить свою профессиональную деятельность".

Лотфи пояснил, что "даже те СМИ, которые еще работают, подвергаются постоянному риску в сфере безопасности и серьезно обеспокоены отсутствием финансовой поддержки".

15 августа отряды "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили о взятии под контроль всей афганской территории, 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признало ни одно государство.