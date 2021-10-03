В Сочи предупредили об ухудшении погоды в понедельник

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Ухудшение погоды, в том числе сильные дожди и грозы, прогнозируется в Сочи на 4 октября. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Накануне в Сочи впервые за несколько дней не было осадков. 3 октября в ряде районов города фиксируется умеренный дождь.

"В Сочи ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, днем 4 октября 2021 года местами на территории города-курорта Сочи ожидается сильный дождь, гроза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все городские службы перевели в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи временно отказаться от отдыха у воды.