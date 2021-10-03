В Израиле привитые более полугода назад теряют право на зеленый пропуск

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 октября. /ТАСС/. Новые критерии выдачи зеленого пропуска для вакцинированных и переболевших ковидом начали действовать в Израиле с 3 октября. Выданные ранее документы потеряют силу в ближайшие дни при условии истечения шести месяцев с момента второй прививки от коронавируса компании Pfizer или выздоровления. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

"Минздрав объявляет о вступлении в силу 3 октября 2021 года нового зеленого пропуска. Право на его получение имеют: вакцинированные - те, кто получил три дозы вакцины Pfizer, и прошло не менее одной недели после введения третьей дозы вакцины, а также те, кто получил вторую дозу вакцины - через неделю после укола и не более полугода после даты второй прививки; переболевшие - те, у кого не прошло шести месяцев с момента положительного результата теста ПЦР, а также те, у кого с момента положительного результата ПЦР-теста на коронавирус прошло полгода, но он был вакцинирован хотя бы одной дозой вакцины, и те, кто не был вакцинирован, получил положительный результат серологического теста и получил дозу вакцины после серологического теста; переболевшие-привитые - это переболевшие-вакцинированные или вакцинированные-переболевшие (независимо от порядка), которые были вакцинированы хотя бы одной дозой прививки", - говорится в заявлении.

Изначально предполагалось, что действовавшие ранее на территории Израиля зеленые пропуска утратят силу в 00:01 (совпадает с московским) 3 октября, но из-за перегрузки серверов министерства здравоохранения в воскресенье утром было принято решение продлить их срок на несколько дней. "В связи с большим количеством запросов нового зеленого пропуска начиная с сегодняшнего дня можно будет использовать выданный ранее документ в ближайшие дни", - проинформировала в воскресенье пресс-служба Минздрава. Право на зеленый пропуск могут потерять более 1 млн израильтян, отмечает газета The Times of Israel.

В министерстве указали, что с 3 октября зеленый пропуск обязателен для посещения "залов и площадок, где проходят торжественные мероприятия, конференций и выставок, культурных и спортивных мероприятий, кино, клубов и вечеринок, ресторанов, баров и кафе, туристических объектов, музеев, тренажерных залов и спортивных салонов, закрытых бассейнов, молитвенных домов для более чем 50 посетителей, гостиниц". Массовые мероприятия для владельцев зеленых пропусков при отсутствии сидячих мест ограничены 1 000 участников в помещении и 5 000 человек на открытой местности, добавили в Минздраве. Частные домашние вечеринки могут посещать до 50 человек в закрытом помещении и до 100 человек на открытом пространстве, в банкетных залах могут находиться до 500 посетителей на улице и до 400 в помещении при условии, что загрузка не достигает 75% от максимальной заполняемости комплекса, отметили в пресс-службе.

Третья доза

30 июля в Израиле начали делать третью инъекцию вакцины Pfizer жителям страны старше 60 лет, привитым не ранее чем пять месяцев назад второй дозой, 13 августа возраст был снижен до 50 лет. 20 августа - до 40 лет, а с сентября бустерную дозу могут получить все, кто "был вакцинирован двумя дозами вакцины, если прошло не менее пяти месяцев с даты получения второй дозы", говорится на сайте Минздрава.

Вакцинация препаратом Pfizer в Израиле началась 20 декабря 2020 года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 6,13 млн человек, вторую - 5,65 млн, третью - 3,57 млн.