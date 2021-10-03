Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бернара Тапи

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит выразили соболезнования в связи со смертью французского предпринимателя и политического деятеля Бернара Тапи. Об этом говорится в распространенном в воскресенье коммюнике администрации французского лидера.

"Президент республики и его супруга поражены известием о смерти Бернара Тапи, чьи амбиции, энергия и энтузиазм были источником вдохновения для поколений французов, - говорится в сообщении. - Они выразили соболезнования его семье и близким".

Как напомнили в администрации, Тапи был "бизнесменом и политиком, крупным деятелем спорта, культуры и средств массовой информации". "Он мог бы прожить тысячи жизней", - подчеркнули там. В Елисейском дворце добавили, что Тапи "попробовал себя на эстраде в качестве певца и в автомобильных гонках", но по-настоящему раскрыл свой талант в деловом мире. В администрации отметили, что бизнесмену удалось построить империю, наполненную "безумной смелостью, жаждой действий и приключений, которые принесли ей почти все".

Кроме того, продолжили в Елисейском дворце, Тапи был владельцем нескольких спортивных команд, в том числе футбольного клуба "Олимпик Марсель", который после его покупки Тапи многократно становился чемпионом Франции, а в 1993 году выиграл Лигу чемпионов. "Впоследствии Тапи приобрел бренд Adidas, - добавили в администрации. - Чудо свершилось еще раз: компания, находившаяся на грани банкротства в 1991 году, снова стала прибыльной через два года".

В Елисейском дворце обратили внимание, что Тапи также занимался политикой, был депутатом французского парламента, Европарламента, а также министром по делам городов в правительстве Пьера Береговуа. Кроме того, он управлял такими печатными СМИ, как La Provence, Nice-Matin, Corse-Matin и другими. Бизнесмен также пробовал себя в театре и кино. "Он никогда не сдавался и сражался с раком до последних минут своей жизни", - подчеркнули в администрации.

Ранее телеканал BFM со ссылкой на семью Тапи сообщил, что бизнесмен умер на 79-м году жизни утром 3 октября в окружении своей семьи.