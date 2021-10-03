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Пандемия COVID-19

Проценко заявил, что коронавирус никогда не оправдывает прогнозы врачей

В России всего зарегистрировали 7 586 536 случаев заражения
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Развитие ситуации с коронавирусной инфекцией не поддается прогнозам специалистов. Об этом заявил в воскресенье главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

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"Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

С начала пандемии в мире заразились более 234,6 млн человек, около 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 586 536 случаев заражения, выздоровели 6 725 965 человек, умерли 209 918. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Проценко, Денис Николаевич
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