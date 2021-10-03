В Милане после акции протеста против ковид-сертификатов задержали пять человек

РИМ, 3 октября. /ТАСС/. Пять человек задержаны в Милане за неповиновение представителям властей во время акции протеста против ковид-сертификатов. Как сообщает в воскресенье агентство ANSA , речь идет о первых задержаниях в административном центре Ломбардии после протестов, которые проходят по субботам.

Отмечается, что задержанные будут преданы суду в понедельник утром. Их возраст составляет от 21 до 48 лет. По данным агентства, всего в полицию накануне вечером были доставлены 11 участников демонстрации. Как пишет газета la Repubblica, в субботу в акции протеста в Милане участвовали как минимум 2 тыс. человек.

С расширением использования ковид-сертификатов акции протеста против ограничительных мер нарастают, в субботу манифестации проходили также в других итальянских городах, в том числе в Риме и Триесте.

В Италии широко обсуждают идею введения обязательной вакцинации, которую поддерживает премьер-министр Марио Драги.

Пока обязаны прививаться только медицинские работники. С 15 октября "грин-пасс" должны иметь работники частного и государственного секторов. С 6 августа всем жителям Италии в возрасте от 12 лет необходимо предъявлять ковид-сертификат при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также закрытых помещений ресторанов. С 1 сентября документ необходимо предъявлять для поездок в транспорте дальнего следования.

Согласно данным Минздрава, в Италии полностью вакцинировано более 79% населения в возрасте старше 12 лет.