В Барселоне сотни сторонников независимости Каталонии устроили шествие

МАДРИД, 3 октября. /ТАСС/. Сотни сторонников независимости испанской Каталонии устроили в воскресенье акцию в Барселоне, приуроченную к четвертой годовщине с момента проведения незаконного референдума о независимости региона и забастовки 2017 года. Об этом сообщила в Twitter организовавшая митинг Национальная каталонская ассамблея - общественная организация, которая выступает за выход автономии из состава королевства.

Собравшиеся устроили шествие в память плебисцита и прошедшей вслед за этим всеобщей стачки в Каталонии. К акции присоединилась глава местного парламента Лаура Боррас. Манифестация проходит под лозунгом "давайте бороться и завоюем независимость". По данным агентства Europa Press, к акции присоединились 1,2 тыс. человек.

1 октября 2017 года в регионе прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали ранее никогда не применявшуюся 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.

В октябре 2019 года суд вынес вердикт по делу сепаратистских политиков, которые причастны к организации референдума, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. 22 июня 2021 года правительство Испании одобрило помилование осужденных.