СМИ: зона лесного туризма в центре Хайнаня приобретает все большую популярность

ХАЙКОУ /Китай/, 3 октября. /ТАСС/. Туристическая зона тропических лесов "Байхуалин" на территории Цюнчжун-Ли-Мяоского автономного уезда в самом центре острова Хайнань пользуется все большей популярностью среди отдыхающих. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

"Мы ежедневно принимаем примерно 7 тыс. туристов", - рассказал генеральный директор "Байхуалин" У Лянфэн. По его словам, первозданная природа и вечнозеленые тропические леса, покрывающие большую часть этой местности, пользуются популярностью как среди приезжих, так и среди местных жителей.

"Для того чтобы наши гости могли полюбоваться пейзажами там, где находится самый древний лесной массив, мы проложили дощатые дорожки, оборудовали пункты снабжения припасами и построили павильон для любования здешним водопадом", - объяснил руководитель зоны лесного туризма. Как уточнил один из сотрудников этого культурно-развлекательного объекта, в последнее время посмотреть на тропические леса приезжает все больше людей с маленькими детьми.

"Наша задача - не только предоставить посетителям возможность увидеть тропические джунгли, но и помочь им лучше понять природу", - подчеркнул У Лянфэн. Как он отметил, это "идеальное место для познавательных путешествий".

Площадь туристической зоны "Байхуалин" достигает 25 кв. км. На ее территории произрастает более 1 тыс. видов растений, из них несколько десятков находятся под защитой государства. Одна из главных местных достопримечательностей - водопад высотой более 300 метров. Этот популярный туристический объект находится в 160 км от курортного города Санья и в 108 км от Хайкоу (административный центр региона), куда можно быстро добраться по скоростной автотрассе.

Согласно статистике, с момента образования провинции Хайнань в 1988 году площадь покрывающих одноименный остров лесов увеличилась более чем в 1,6 раза, до 21,3 тыс. кв. км (примерно 62% территории). По подсчетам местных властей, за последние 30 лет свыше 71,5 млн человек приняли участие в кампании озеленения, посадив на острове более 300 млн деревьев.