Пациента, которого скорая во Владимире привезла к зданию администрации, госпитализировали

ТАСС, 3 октября. Пациента с коронавирусной инфекцией, которого врачи скорой помощи во Владимире привезли к зданию областной администрации якобы из-за нехватки мест в ковид-отделениях, госпитализировали. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил представитель департамента здравоохранения региона Андрей Трохин.

Утром 3 октября в социальных сетях появилось сообщение от бригады фельдшеров городской скорой помощи о том, что они привезли пациента к зданию администрации Владимирской области на Октябрьском проспекте, поскольку "во всех стационарах города" им отказали в госпитализации больного. Так, по их словам, они пытались привлечь внимание общественности и властей к нехватке мест в ковид-госпиталях региона.

"Пациент госпитализирован в ковидный госпиталь Городской больницы №6 города Владимира", - сообщил Трохин.

По данным властей, на 3 октября в больницах региона развернуто 1 846 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 92% из них занято (1 698 мест), свободными остаются 148 коек. В родильном доме №2 дополнительно развернуто 10 коек.

Всего с начала пандемии во Владимирской области зарегистрировали 54 891 случай коронавирусной инвекции, прирост за сутки составляет 227 случаев, умерли 1 989 человек. Первый этап вакцинации прошли 333 тыс. жителей региона, второй - 315 тыс. человек.