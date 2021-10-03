Минпросвещения порекомендовало регионам снизить отчетность для учителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ направило главам регионов письмо, в котором рекомендовало систематизировать контрольные работы в школах и снизить бюрократическую нагрузку на учителей, заявил глава министерства Сергей Кравцов.

"Я подписал письмо на имя руководителей регионов, субъектов РФ, в котором как раз мы дали рекомендации, настойчивые рекомендации, что нужно систематизировать контрольные работы", - сказал Кравцов.

По его словам, регионам рекомендовано также снизить отчетность для учителей.

"Однозначно министерство высказало позицию и направило главам регионов [письмо о том], что если ведется бумажный журнал, не ведется электронный классный журнал, а если ведется электронный классный журнал, то не надо заполнять бумажный. Это определенным образом снижает отчетность на учителя", - добавил Кравцов.

Он уточнил, что соответствующее письмо подписал накануне.