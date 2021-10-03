Объявлены имена пяти призеров конкурса "Учитель года России - 2021"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Имена пяти призеров всероссийского конкурса "Учитель года России - 2021" стали известны в воскресенье по итогам испытаний "Классный час" и "Мастер-класс".

Их объявил ректор МГУ Виктор Садовничий, который входит в состав Большого жюри конкурса, на сцене Ростовского музыкального театра, передает корреспондент ТАСС.

В пятерку призеров вошли Артем Барат - учитель физики школы №1520 имени Капцовых из Москвы, Мария Голованова - учитель английского языка гимназии №122 имени Ж. А. Зайцевой (Казань), Екатерина Костылева - учитель физики гимназии №16 (Тюмень), Дмитрий Морозов - учитель истории школы №38 (Хабаровск), Анастасия Шрамко - учитель русского языка и литературы лицея №14 имени Героя Российской Федерации Владимира Вильевича Нургалиева (Ставрополь).

Следующим и последним испытанием станет пресс-конференция "Вопрос учителю года", которая пройдет в Москве 4 октября. Призеры ответят на вопросы представителей прессы, педагогов и родителей, школьников и студентов.

Имя победителя конкурса будет объявлено 10 октября в Государственном Кремлевском дворце на праздничном концерте, посвященному Дню учителя. Победитель получит главный приз конкурса - Большого хрустального пеликана - и станет советником министра просвещения на общественных началах.

Конкурс среди лучших педагогов России проводится уже более 30 лет. Абсолютным победителем "Учителя года России - 2020" стал преподаватель из Ростовской области Михаил Гуров, поэтому в 2021 году финальный этап конкурса проводится в Ростове.