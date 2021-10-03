Путин поздравил главу Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаева с юбилеем

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Национальной ассоциации телерадиовещателей заслуженному журналисту РФ Эдуарду Сагалаеву в связи с его 75-летием, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент дал высокую оценку вкладу Сагалаева в становление и развитие отрасли отечественного телерадиовещания", - сказал Песков.

Эдуард Сагалаев родился 3 октября 1946 года в Самарканде (Узбекская ССР, ныне Республика Узбекистан). Его профессиональная деятельность ведет отсчет с 1967 года. Заслуженный журналист РФ (2018). Сагалаев награжден орденами Дружбы (1996), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2011, 2006). Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1978 года (за сценарий цикла документальных телефильмов "Наша биография"), премии правительства РФ в области средств массовой информации 2015 года (за персональный вклад в развитие отечественного телевидения). В 2002 году получил специальный приз ТЭФИ.