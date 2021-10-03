Объем краевой программы благоустройства на Ставрополье превысит 900 млн рублей в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Объем краевой программы поддержки местных инициатив на Ставрополье в 2021 году превысит 900 млн рублей. В регионе будут реализованы более 300 проектов, сообщили журналистам в воскресенье в краевом управлении по информационной политике.

"Всего за последние годы в крае удалось претворить в жизнь более 1,1 тыс. народных проектов на сумму около 3 млрд рублей. В этом году за счет увеличения финансирования программы будут благоустроены 304 территории на общую сумму 928,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее финансирование программы было предусмотрено в регионе в объеме 400 млн рублей, по решению властей сумму увеличили. По программе поддержки местных инициатив жители муниципалитетов голосованием определяют приоритетные для реализации проекты, участвуют в их создании. Проекты финансируются за счет краевого и местного бюджетов, средств жителей и меценатов.

По программе в селах благоустраивают спортивные и детские площадки, ремонтируют дома культуры. Часто жители муниципалитетов используют эту возможность для ремонта дорог.

Например, в поселке Советское Руно Ипатовского округа в 2021 году жители проголосовали за ремонт по программе внутрипоселковой дороги, которая ведет к школе, детскому саду и амбулатории. Ранее по этой же программе в поселке отремонтировали дом культуры, тротуары, спортивный зал.