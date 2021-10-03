Главный инфекционист США предложил меры по подготовке к "следующей неминуемой пандемии"

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в своем выступлении в воскресенье на международном Форуме науки и технологий в обществе перечислил основные меры научного сообщества, которые позволят подготовиться к следующей пандемии. Сама конференция второй год подряд из-за распространения коронавируса проходит не в городе Киото, а в режиме онлайн.

"Во-первых, мы определяем приоритетные патогены, которые способны вызвать пандемию. К примеру, подобный список есть у Всемирной организации здравоохранения. Проблема в том, что мы не можем ограничиваться лишь этим подходом, поскольку массовое распространение инфекции, как правило, провоцируется непредвиденным возбудителем", - рассказал Фаучи.

"Во-вторых, ученые улучшают методы создания вакцин, такие как технологии матричной РНК и векторных препаратов. Оптимизация этих методов уже сыграла значительную роль в борьбе с распространением коронавируса, - подчеркнул инфекционист. - Далее мы используем информацию, полученную во время исследований вирусов, которые относятся к тому же семейству, что и вызвавший пандемию. Этот подход позволяет на раннем этапе спрогнозировать особенности вакцин, которые будут необходимы для воздействия на патоген".

Кроме того, по его словам, "ученые улучшают компоненты терапевтических препаратов, которые ранее применялись против возбудителей, и, что еще важнее, разрабатывают новые молекулы, позволяющие воздействовать на уязвимые части вирусов". "Таким образом, дальнейшая разработка указанных контрмер позволит нам подготовиться к следующей неминуемой пандемии".

За четыре дня форума, открывшегося 2 октября, состоится более 15 сессий по широкому спектру тем, включая медицину и здравоохранение, образование, глобальное потепление, применение искусственного интеллекта и роботизацию. Как и в 2020 году, тема пандемии будет ожидаемо преобладать во всех дискуссиях. Так, глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации Сет Беркли примет участие в дискуссии по вопросам усиления сотрудничества в области глобального здравоохранения.

Россия является постоянным участником этой конференции. В 2021 году на сессии, посвященной международному сотрудничеству в области науки и технологий, ожидается выступление председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича.