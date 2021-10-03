В КБР прошел первый на Северном Кавказе архитектурный фестиваль "Детская платформа"

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе архитектурный фестиваль "Детская платформа" прошел в Кабардино-Балкарии и собрал 45 участников. Об этом рассказала ТАСС в воскресенье директор института развития города "Арт-зал "Платформа" Оксана Шухостанова.

"В Нальчике прошла "Детская платформа" - первый на Северном Кавказе архитектурный фестиваль для детей. 45 участников в возрасте от пяти до 20 лет на протяжении 10 дней исследовали родной город, искали его идентичность и характер и под руководством кураторов образовательной мастерской "Драконопроект" и местных художников создавали собственные арт-объекты и МАФы (малые архитектурные формы), которые оживили один из дворов в центре Нальчика", - рассказала собеседница агентства.

Во время практики упор был сделан на анализ проблем, которые сами ученики видят в городе. Большинство сходились во мнении, что им не хватает творческих пространств. Кроме того, у участников была стройплощадка, на которой они могли познакомиться с материалом и технологией создания арт-объектов. Так, в старшей группе дети создали арт-объект "Имена города". Это деревянная конструкция, созданная из сегментов, на каждой секции ученики написали свои имена и имена своих близких, отражая многонациональность города.

Еще одной работой стал МАФ, который получил название "Читальня". Это платформа размером 3 на 3 м со столом, посадочными местами и полками для книг и кашпо. Группа сошлась во мнении, что городу не хватает площадок для встреч и культурного досуга. Платформа-трансформер легко превращается в подиум для акустических музыкальных и литературных выступлений. "Двор, где расположились все финальные арт-объекты, - слепая зона для города. Одной из главных задач фестиваля было показать, как минимальными средствами можно оживить пространство", - пояснила Шухостанова.

В следующем году Кабардино-Балкарская Республика отмечает 100-летие. "Детскую платформу" планируется провести летом для того, чтобы больше времени можно было посвятить созданию арт-объектов на улице. Шухостанова выразила уверенность в том, что фестиваль станет ежегодной традицией и будет носить более масштабный характер.

Фестиваль организован институтом развития города "Платформа" совместно с архитектурной образовательной мастерской "Драконопроект" при поддержке администрации города Нальчик.