В Барнауле открылся первый в Сибири филиал Футбольной академии Льва Яшина

БАРНАУЛ, 3 октября. /ТАСС/. Первый в Сибири и третий по счету в России филиал Футбольной академии имени Льва Яшина открылся в Барнауле, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Алтайского края.

"Открытие таких центров, которые на системной основе занимаются развитием детско-юношеского спорта и воспитанием молодежи, конечно же, даст свои результаты. В Сибири пока это первый филиал, я очень рад, что мы открываем его в Барнауле, в Алтайском крае. Потому что есть футбольные традиции и футбольная история нашей спортивной школы "Динамо". У нас будет создана конкурентная, очень профессиональная среда, где наши воспитанники смогут повышать свое мастерство и двигаться в своих успехах дальше", - цитирует пресс-служба губернатора региона Виктора Томенко на церемонии открытия филиала.

Филиал академии, созданный на базе современных технологий подготовки спортсменов, расположился на стадионе "Трансмаш" Октябрьского района. При тестировании игроков здесь будут использоваться датчики, обработка данных по алгоритму. Благодаря этому тренер увидит, кто из спортсменов в каких моментах игры допустил ошибку. Запись тренировочных процессов будет анализироваться кураторами в Москве. Тренер вместе с куратором сможет посмотреть игру каждого игрока, записанную на несколько камер. На спортсменов будут заведены электронные карточки, будет осуществляться полный технический контроль тренировочного процесса. Также у филиала академии появится новый комфортабельный автобус.

Сейчас в Алтайском крае действует сеть специализированных школ: "Динамо", "Алтай", "Полимер", а также частные футбольные школы в городах и районах края.

Создание сети региональных филиалов академии и футбольных школ - один из ключевых элементов системной работы, которую проводит Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" для подготовки нового поколения профессиональных футболистов. В 2020-2021 годах филиалы академии "Динамо" начали работать в Махачкале, Владивостоке и Воронеже. Перспективные воспитанники академии из регионов получат возможность продолжить занятия в центральной академии "Динамо".