В МЧС предупредили об угрозе формирования смерчей над морем в районе Сочи

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение об угрозе формирования смерчей над морем в первой половине следующей недели на участке побережья Магри - Веселое в Сочи.

"По данным Росгидромета, в течение суток 4 октября, а также 5 и 6 октября 2021 года на участке Магри - Веселое (муниципальное образование город Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в воскресенье в сообщении на сайте главка.

Ранее власти Сочи предупредили об ухудшении погоды в понедельник. В городе прогнозируются сильные дожди и грозы. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи временно отказаться от отдыха у воды.

В воскресенье в некоторых районах города фиксируется умеренный дождь.