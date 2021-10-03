Спасателям удалось выровнять сухогруз, застрявший на камнях в Болгарии

СОФИЯ, 3 октября. /ТАСС/. Участники операции по спасению застрявшего на камнях на северном побережье Болгарии сухогруза Vera SU благодаря улучшению погоды смогли выровнять судно, откачать часть топлива и планируют провести дополнительный осмотр его подводной части для оценки ущерба от шторма. Об этом сообщил на брифинге в воскресенье ее руководитель Румен Николов.

"В ходе проведения спасательных работ получаем полное содействие команды. Экипаж здоров и в дополнительной помощи не нуждается. На данный момент удалось обеспечить стабилизацию судна. Загрязнения акватории Черного моря в районе аварии не зафиксировано", - сказал Николов.

Он добавил, что в случае благоприятных погодных условий в ближайшее время будет продолжена разгрузка судна, к ней при содействии Европейского агентства морской безопасности будут привлечены дополнительные баржи.

Прокуратура Болгарии заявила о готовности начать опрос экипажа Vera SU о причинах аварии.

Следовавший из Украины в болгарский порт Варна сухогруз Vera SU, принадлежащий турецкой компании, на борту которого находятся 3,3 тыс. тонн азотных удобрений, 20 сентября из-за навигационной ошибки сел на мель в районе поселка Камен-Бряг на северном побережье Болгарии. В результате удара судна о риф на скорости около 7 узлов серьезные повреждения получила носовая часть сухогруза. Никто из членов экипажа при столкновении не пострадал. Попытки разгрузить сухогруз и снять его с камней пока успехом не увенчались.