В Чечне план по вакцинации от коронавируса выполнили на 87%

ГРОЗНЫЙ, 3 октября. /ТАСС/. Более 650 тыс. жителей Чеченской Республики сделали прививку от коронавируса, план по иммунизации выполнен на 87%. Всего же для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать 757 594 человека, сообщила в воскресенье ТАСС главный эпидемиолог регионального министерства здравоохранения Асет Муртазалиева.

"Темпы вакцинации в Чеченской Республике активизированы. За весь период уже вакцинировано 659 403 человека, что составляет 87% от плана. Как всем известно, сейчас для достижения популяционного иммунитета необходимо [привить] 80% [населения]. Эта цифра у нас составляет 757 594 человека из всего взрослого населения региона. [Среди] лиц старше 60 лет привито 92 992 человека, это составляет 67,7%", - отметила Муртазалиева.

В Чечне выявили 22 814 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 21 180 человек, 603 умерли. В пунктах вакцинации региона имеется 15 725 доз вакцин и еще более 30 тыс. - на складах.