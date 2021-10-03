Путин наградил главу фонда "Талант и успех" Елену Шмелеву орденом Александра Невского

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского руководителя фонда "Талант и успех", сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елену Шмелеву. Соответствующий указ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в документе, Шмелева награждена "за большой вклад в поддержку одаренных детей и молодежи, многолетнюю добросовестную работу".

3 октября Шмелевой исполнилось 50 лет. С 2011 по 2014 год она была вице-президентом благотворительного фонда "Система". С 2015 года возглавляет образовательный фонд "Талант и успех" (Сочи, Краснодарский край), учрежденный российскими деятелями науки, спорта и искусства. В июне 2015 года по инициативе Путина организация учредила образовательный центр "Сириус" на базе олимпийских объектов Сочи.

Имеет благодарность президента РФ (2015), в 2018 году была награждена орденом Дружбы.

С 2018 года Шмелева является сопредседателем центрального штаба ОНФ. На выборах в Госдуму VIII созыва она входила в первую пятерку списка кандидатов партии "Единая Россия", однако написала заявление об отказе от мандата депутата. При этом, как сообщала ТАСС сама Шмелева, она "решила отказаться от мандата, но не отказаться от всех обещаний и тех инициатив, которые включили в народную программу" "Единой России".

27 сентября 2021 года на встрече с лидерами федерального списка единороссов Путин сообщил, что Шмелева возглавит партийную комиссию по образованию и науке.