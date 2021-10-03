Голубев: конкурсанты "Учителя года - 2021" передали свой опыт ростовским педагогам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября./ТАСС/. Опыт участников всероссийского конкурса "Учитель года - 2021", финал которого проходил в Ростовской области, останется в регионе и будет передан учителям из области, рассказал журналистам глава региона Василий Голубев в ходе церемонии закрытия заключительного тура конкурса.

"Наши учителя, присутствовавшие на конкурсе, видели самые лучшие навыки, профессиональный опыт, это передавалось и это останется в Ростовской области", - рассказал губернатор.

В пятерку лауреатов конкурса вошли учитель физики из Москвы Артем Барат, учитель английского языка из Казани Мария Голованова, преподаватель истории из Хабаровска Дмитрий Морозов. Также в число финалистов вошли учитель русского языка и литературы Анастасия Шрамко и учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева. В воскресенье на сцене Ростовского государственного музыкального театра прошло торжественное мероприятие, в ходе которого были объявлены финалисты.

Церемония закрытия второго тура конкурса началась с выступления танцевальных коллективов и слов приветствия представителей жюри и властей. Выступая перед журналистами до начала торжества, губернатор Ростовской области подчеркнул важность учительской профессии в создании будущего страны. "85 представителей из субъектов Российской Федерации показали свое мастерство и искусство. Этот конкурс популяризирует профессию учителя, может, главную профессию в стране, потому что учитель строит будущее страны, создавая воспитанных, грамотных учеников", - сказал он.

В приветственном слове глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркнул героическую роль учителей во время пандемии, когда каждый педагог сделал все возможное, чтобы не прерывать общение с учениками. "Каждый учитель - герой нашей страны. Когда была пандемия, учителя сделали все для того, чтобы быть рядом со своими школьниками, не прерывать образовательный процесс. Многие родители заново стали осознавать, что такое школа. Когда дети пришли и увидели вас уже в традиционном формате, конечно, многие плакали, и вы плакали, я знаю. Это был самый трогательный момент", - заявил Кравцов.

О поправках в законе "Об образовании"

Кроме того, Кравцов упомянул поправки в закон "Об образовании", в котором предлагается исключить понятие "образовательная услуга". "Я уверен, что это будет одно из первых решений Государственной думы, - отказаться от образовательной услуги в работе учителя. Потому что это не услуга, это, прежде всего, служение, это воспитание и обучение детей. Это будущее нашей страны", - подчеркнул министр.

После объявления пятерки финалистов учитель из Москвы Артем Барат поблагодарил учеников, с которыми он работал в рамках конкурса. Дмитрий Морозов из Хабаровска выразил благодарность за возможность представлять Дальний Восток на этом конкурсе."Я не просто рад попасть в пятерку учителей суперфинала этого года, но еще и взять на себя ответственность представлять весь дальневосточный регион. Хочется еще раз всем доказать, что Дальний Восток России не значит далекий", - отметил Морозов. Его коллега из Тюмени Екатерина Костылева отметила, что набранный в ходе конкурса опыт учителя распространят во всех регионах страны.

Церемония закрытия второго тура завершилась выступлениями творческих коллективов и видеороликом, посвященным испытаниям конкурса. Теперь учителям предстоит отправиться в Москву, где 10 октября в Государственном Кремлевском дворце в рамках праздничного концерта ко Дню учителя будет объявлено имя победителя конкурса "Учитель года - 2021". Он получит главный приз - Большого хрустального пеликана - и станет советником министра просвещения на общественных началах.