Карнавал в Рио-де-Жанейро в 2022 году пройдет без санитарных ограничений

"Единственное, в чем мы можем быть уверены, так это в том, что мы продолжаем всеобщую вакцинацию, после чего жизнь вернется в нормальное русло. Кто будет соблюдать дистанцию на карнавале? Просто смешно требовать держаться в метре друг от друга. В таком случае я буду первым нарушителем", - приводит издание его слова.

На минувшей неделе, как напоминает Globo, в городе прошли тестовые мероприятия с присутствием публики: футбольные матчи, вечеринки и представления, обязательными требованиями для участников которых были прохождение вакцинации от коронавируса и сдача накануне анализа на инфекцию. При этом посетители обязаны были использовать маски. По мнению мэра, публика показала себя ответственно, ожидания префектуры оправдались. "Насколько я могу судить, люди готовы сотрудничать. Теперь будем открываться, возвращаться к нормальной жизни", - добавил Паэс.

В конце августа власти Рио-де-Жанейро решили ограничить доступ тех, кто не привился от коронавирусной инфекции, к туристическим достопримечательностям, в музеи, галереи, на выставки, в океанариумы, парки развлечений и аттракционов, аквапарки. Кроме того, без хотя бы одной введенной дозы вакцины с 15 сентября нельзя попасть в спортивные клубы, тренажерные залы, бассейны, на олимпийские объекты, стадионы, в театры и кинотеатры, игровые и концертные залы, цирки, на ледовые катки, а также на разрешенные развлекательные и деловые мероприятия. Торговые центры, магазины и заведения общепита продолжают при этом принимать посетителей без каких-либо ограничений. По словам префекта, такая мера носит временный характер и будет вскоре отменена.