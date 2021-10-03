В Белоруссии начнут прививать беременных женщин китайской вакциной от коронавируса

"Мы провели наш совет по иммунизации с учетом поступления китайской вакцины, у которой нет противопоказаний к применению среди беременных женщин. Мы сейчас начинаем вакцинацию беременных женщин", - сказала она в эфире телеканала СТВ.

В отношении ревакцинации Богдан сказала, что в настоящее время для основной массы населения республики еще не прошло достаточно времени для ее проведения. "Мы прописали в наших нормативных документах Минздрава, что ревакцинация будет через 9-12 месяцев после проведения полного курса вакцинации, - отметила она. - Сегодня у нас основная масса населения еще не подошла к этому порогу".

По ее словам, в настоящее время стоит задача вакцинировать граждан. В то же время, "если люди обратятся с просьбой о ревакцинации, ее проведут обязательно", заверила заместитель министра. Она также отметила, что обязательной вакцинации в республике нет.

С 1 октября 2020 года в Белоруссии началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное производство "Спутника V", которым в настоящее время вакцинируют население. В Белоруссию ранее доставили несколько партий китайской вакцины Vero Cell. Также была зарегистрирован российский препарат "Спутник Лайт", им активно прививают студентов. По официальным данным на 3 октября, в республике выявлено 1 899 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии зарегистрированы 543 976 человек с положительным результатом теста на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 188 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.