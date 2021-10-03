На белорусском предприятии "Гродно азот" опровергли информацию о разливе кислоты

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Информация о разливе кислоты на предприятии "Гродно азот", которая в воскресенье появилась в белорусских Telegram-каналах, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении корпоративного издания "Гродненский химик".

"В связи с нарушением в схеме электроснабжения насоса питательной воды произошла остановка двух агрегатов слабой азотной кислоты цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси", - говорится в сообщении. При этом подчеркнуто, что "повреждения технологического оборудования и агрегатов во время остановки, выбросов окислов азота и проливов кислоты не зафиксировано".

После устранения неисправности, добавили в компании, агрегаты готовят к пуску. "На территории цеха и санитарно-защитной зоне предприятия по результатам мониторинга воздушной среды превышения установленных нормативов не выявлено", - констатировали на заводе.

Ранее несколько Telegram-каналов распространили информацию о том, что на "Гродно азот" произошло серьезное происшествие, якобы имел место прорыв трубы с кислотой, испарения которой ветром сносит в сторону города.

ОАО "Гродно азот" - одно из крупнейших предприятий Белоруссии, производитель азотных соединений и удобрений.