Мурманск отметил 105-летие шоу дронов и праздничным салютом

МУРМАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Город-герой Мурманск отметил 105-й день рождения шоу дронов и праздничным фейерверком. На центральной площади Мурманска собрались несколько тысяч мурманчан, чтобы вживую увидеть шоу дронов, которое впервые представили в городе.

В течение нескольких минут в небе над городом сотни светящихся точек выстраивались в различные фигуры: карту Кольского полуострова, герб, памятник Защитникам Советского Заполярья, памятник Ждущей, ледокол "Арктика" и других символов столицы Заполярья.

"Я вас всех поздравляю с юбилеем нашего города-героя, города-труженика, самого крупного города за Полярным кругом в мире, - обратился со сцены к мурманчанам и гостям праздника губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Нынешним и будущим жителям нашего города, столицы Арктики, желаю здоровья, успехов, счастья, бодрого настроения".

В течение дня центральная улица Мурманска - проспект Ленина - была перекрыта для движения автотранспорта и открыта для развлекательных площадок различной направленности. В городе были организованы ярмарки, фуд-корты, спортивные, музыкальные и танцевальные зоны, а также театрализованные шествия, рыцарские поединки и многое другое. В центре Мурманска развернулась выставка военной техники от подразделений Северного флота, которые представили современные разработки, стоящие на вооружении российской армии, а морские пехотинцы устроили показательные выступления прямо на улицах.

В честь празднования дня города также традиционно состоялись спортивные состязания: авто- и легкоатлетический пробег "Кола - Мурманск" и заплыв моржей на открытой воде Семеновского озера в Мурманске на дистанцию 105 м (в честь юбилея). Закончилось празднование 105-летия столицы Заполярья фейерверком и выступлением группы Burito.

Мурманск (Романов-на-Мурмане) был основан 4 октября 1916 года, сейчас это крупнейший в мире город, расположенный за Полярным кругом. Он находится на восточном побережье Кольского залива Баренцева моря, которое выходит в Северный Ледовитый океан. Мурманск - один из крупнейших портов России, который может функционировать круглый год, благодаря теплому течению Гольфстрим. Мурманск является стратегическим городом с пунктом базирования атомного флота. Рядом с Мурманском расположена главная база Северного флота.