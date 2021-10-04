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МЧС с 2020 года продезинфицировало 65 тыс. объектов образования, медицины и транспорта

В частности, дезинфекцию провели в более чем 7 тыс. лечебных учреждений

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России за время пандемии коронавируса продезинфицировали 65 тыс. объектов образования, медицины и транспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС по случаю Дня гражданской обороны, который отмечается в понедельник, 4 октября.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты активно участвуют в мероприятиях по профилактике новой коронавирусной инфекции, проводят обеззараживание социальных объектов и мест массового скопления людей.

"На текущий момент продезинфицировано более 7 тыс. лечебных и свыше 8 тыс. образовательных , почти 50 тыс. объектов транспортной инфраструктуры и 390 тыс. единиц транспорта", - сообщили в МЧС.

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