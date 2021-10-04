Эксперт: риск заразиться ОРВИ после перенесенного COVID-19 выше

"Если рассматривать пациентов, которые перенесли и ОРВИ, и коронавирус, важно понимать, какое заболевание было первым. При ковиде возможны длительные осложнения и снижение всех факторов иммунной защиты, поэтому многие иммунологи считают, что некоторым переболевшим может потребоваться иммунокоррекция. COVID-19 сильно ослабляет организм, поэтому риск заболеть ОРВИ после него выше", - рассказал он.

Исаев добавил, что после тяжелых ОРВИ фактор иммунной защиты также снижается, однако на течение ковида в большей степени влияют не перенесенные ОРВИ, а наличие хронических заболеваний - диабета, нарушений гемостаза, воспалительных заболеваний. "Защитить себя от всех видов ОРВИ, включая ковид, - нетривиальная задача. Достичь этого можно только частично, избегая скоплений людей и соблюдая масочный режим", - заключил он.