Набор студентов для изучения тайского языка в ДВФУ стал рекордным на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Набор студентов для изучения тайского языка в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), вновь открытый спустя семь лет осенью 2021 года, оказался крупнейшим за всю историю этого направления подготовки на Дальнем Востоке. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор Восточного института - Школы региональных и международных исследований ДВФУ Евгений Пустовойт.

"В этом году мы восстановили преподавание тайского языка, оно было приостановлено в связи с очень маленькими группами и сложным набором в 2014 году. Мы пошли на этот шаг потому, что Юго-Восточная Азия сейчас в тренде. <...> У нас было 36 бюджетных мест, и мы набрали 48 человек - закрыли все бюджетные места, еще 12 студентов учатся платно. У нас впервые за всю историю тайского направления на Дальнем Востоке самая большая группа, изучающая тайский язык, никогда такого не было, даже 15 лет назад", - сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что в программу подготовки "Перевод и переводоведение" входят три языка: два восточных и один европейский, английский. Студенты для изучения могут выбрать китайский, корейский или японский в качестве первого восточного языка и тайский, хинди или вьетнамский в качестве второго. Это программа подготовки будет длиться пять лет и выпускать специалистов, в отличие от остальных программ школы, продолжительность которых составляет четыре года и выпускники которых становятся бакалаврами. Помимо рекордного набора студентов, изучающих тайский язык, вуз отмечает всплеск интереса к языку хинди: если в 2020 году университет набрал 10 человек, которые решили изучать этот язык, то в этом году их число удвоилось - хинди выбрали 22 студента. После завершения обучения, отметил Пустовойт, выпускники не останутся без работы: запросы на трудоустройство специалистов есть от Министерства иностранных дел России, частных компаний.

Говоря о развитии отношений с Таиландом в целом, Пустовойт отметил, что в следующем году ДВФУ намерен провести некоторые мероприятия, чтобы отметить 125-летие установления с королевством дипломатических отношений.

История Восточного института, первого высшего учебного заведения на Дальнем Востоке, началась во Владивостоке 21 октября 1899 года. Здесь готовят кадры, обладающие знанием восточных языков, для дипломатических, коммерческих, научных и военных структур. В Восточном институте преподают основной английский, восточные языки (китайский, корейский, японский), языки южной и Юго-восточной Азии (вьетнамский, тайский, хинди) и европейские языки (испанский, немецкий, французский). Абитуриентам предлагаются образовательные программы по девяти направлениям, выпускники работают в МИД РФ, генеральных консульствах на территории России, крупных зарубежных компаниях.