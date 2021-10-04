Роскачество планирует проверить готовые наггетсы на безопасность

"Роскачество рекомендовало россиянам внимательно относиться к выбору изделий, которые продаются под названием "наггетсы" из-за отсутствия в России стандартов для их производства. В связи с различными потребительскими опасениями, связанными со свежестью и безопасностью данной категории продукции, Роскачество запускает внеочередное веерное исследование наггетсов", - сообщили в организации.

Там напомнили, что согласно оригинальному рецепту, наггетсы - это небольшие кусочки курицы (или куриного фарша), зажаренные в масле со специями в панировке. Чаще всего это куриный фарш в панировке.

"В настоящее время в России отсутствует официальный термин "наггетсы". Не существует стандартов для их производства, а значит состав куриных наггетсов никак не регламентируется: ни состав панировки, ни добавки, которые можно использовать. Производитель волен готовить наггетсы из мяса механической обвалки, то есть смешанного с соединительной, костной и жировой тканью, добавлять красители и консерванты. Соответствие нормам безопасности, верное указание используемых ингредиентов в маркировке - единственные требования к продукту", - привели в пресс-службе слова заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой.

По данным Роскачества, больше всего потребители опасаются, что вместо куриного филе или фарша в составе наггетсов окажется лишь соя или мясо мехобавлки, либо мясо с истекшим сроком годности. Кроме того, мало кто из покупателей обычно обращает внимание, какого вида замороженные наггетсы они приобретают в магазинах - полуфабрикат или кулинарное изделие. Например, полуфабрикат требует полной термической обработки (необходимо жарить или запекать), а кулинарное изделие - только разогреть, так как оно реализуется в качестве готовой продукции.

"В начале октября Роскачество представит результаты исследования замороженных наггетсов 20 брендов, которые проверяются сейчас по 533 показателям качества и безопасности, в том числе на наличие антибиотиков, пестицидов и патогенных бактерий. Мы также выясняем, свежее ли масло использовал производитель при изготовлении или нет", - пообещала Саратцева.