Роспотребнадзор с 4 по 15 октября запустит горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор запускает горячую линию, посвященную профилактике ОРВИ и гриппа. Консультацию можно будет получить с 4 по 15 октября, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"В период с 4 по 15 октября 2021 года специалисты управлений Роспотребнадзора и специалисты консультационных центров на базе ФБУЗ "Центры гигиены и эпидемиологии" проведут тематическое консультирование граждан по профилактике ОРВИ и гриппа. Специалисты службы расскажут о том, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ, и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания, расскажут, где можно сделать прививку от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации, а также ответят на другие вопросы в рамках тематики. Также сотрудники напомнят о неспецифических мерах профилактики ОРВИ и гриппа", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что номера и адреса консультационных центров указаны на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.