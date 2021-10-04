Более 120 млн рублей направят в Алтайском крае на восстановление лесов

БАРНАУЛ, 4 октября. /ТАСС/. Более 120 млн рублей направят на восстановление лесов в Алтайском крае в 2022-2023 годах в рамках нацпроекта "Экология". Со следующего года лесовосстановление в регионе начнется в предгорьях - лесах Салаирского кряжа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минприроды и экологии со ссылкой на замминистра Андрея Стрелковского.

"В связи с окончанием лесовосстановления в юго-западной части ленточных боров посадки лесных культур будут осуществляться в предгорьях, салаирских лесах. Затраты на лесовосстановление в этих зонах в разы превышают затраты на восстановление в ленточных борах. <…> Соответственно потребность в финансировании в 2022 году и последующие годы увеличивается. Субвенций из федерального бюджета в 2022 году предусмотрено 60 млн рублей, 2023 году - 62 млн рублей", - процитировали в пресс-службе Стрелковского.

По его словам, ежегодно региону требуется на финансирование лесовосстановления не менее 120 млн рублей. Из федерального бюджета финансируется лишь 40% от потребности. На восстановление леса в предгорьях расходы будут увеличиваться, так как только подготовка почвы на 1 га этой территории потребует вложения 40 тыс. рублей тогда. В ленточных борах на эти цели тратят 9,7 тыс. рублей.

"Одним из проблемных вопросов при реализации регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта было и остается недостаточное финансирование. Средства из федерального бюджета выделяются без учета подготовки лесного участка, обработки почвы, проведения агротехнических уходов. <…> Так, в 2021 году потребность в финансировании на проведение всего комплекса лесовосстановительных работ не менее 120 млн рублей, а выделено всего лишь 55,8 млн рублей, 46% от необходимой суммы", - подчеркнул Стрелковский.

В рамках нацпроекта лесовосстановление в регионе ежегодно проводится на 7,2 тыс. га. За три года реализации площадь лесовосстановления превысит более 20 тыс. гектаров. Кроме восстановления лесов по нацпроекту в регион закуплены гусеничные и колесные трактора, бульдозеры, малые лесопатрульные комплексы, лесопосадочные машины, плуги. Всего за три года реализации нацпроекта в край поступило 84 единицы противопожарной и 13 единиц лесохозяйственной техники, более 1,2 тыс. единиц различного спецоборудования.

В Алтайском крае около 28 % площади занимают лесные экосистемы, которые отличаются большим разнообразием по составу пород. В результате крупных лесных пожаров 1997 и 1999 годов нанесен значительный ущерб южной части ленточных боров, которые относятся к засушливой степи. Без вмешательства человека леса здесь возобновиться не смогли бы. Поэтому основной объем посадок леса в последние годы был сконцентрирован в этой части. Восстановление этих гарей почти завершено.