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В Москве ожидается облачная погода

Атмосферное давление составит около 764 мм ртутного столба

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, без осадков и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве 4 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 9-11 градусов тепла. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до плюс трех градусов.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 764 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла. В ночь на 5 октября столбики термометров могут опуститься до нуля градусов.

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