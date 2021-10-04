В Якутии стобалльников ЕГЭ и их учителей поощрили выплатами

ТАСС, 4 октября. Выпускники школ в Якутии, получившие 100 баллов на ЕГЭ, а также их учителя получили поощрительные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

"Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия) завершил финансовую выплату единовременного поощрения выпускникам-стобалльникам и их учителям", - сообщили в пресс-службе.

Решение о награждении детей, успешно сдавших экзамен, единовременной премией в сумме 15 тыс. рублей было принято главой республики Айсеном Николаевым по итогам 2020-2021 учебного года. Кроме того, премией в размере 20 тыс. рублей были награждены и учителя, подготовившие успешных выпускников. "Всего заключено 29 договоров с выпускниками и 23 договора с учителями", - уточнили в пресс-службе.

По словам учителя русского языка и литературы Хаптагайской средней школы Мегино-Кангаласского улуса Марии Самсоновой, подготовившей стобалльника, поступившего в Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, такие выплаты имеют большое значение, так как стимулируют детей к успешной учебе и повышают авторитет педагога и школы. "Считаю, что это самое верное решение руководства республики. Я использовала стипендию как помощь своей племяннице. Благодарю за такое внимание", - приводит пресс-служба слова Самсоновой.

Денежные поощрения выплачены в рамках Целевой программы фонда "Во имя будущего" на 2021-2023 годы, реализуемой за счет средств АК "Алроса", уточнили в пресс-службе Целевого фонда будущих поколений Якутии.