Синоптики предупредили об аномально снежной зиме в России

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Осадков в России зимой ожидается больше обычного - почти на четверть выше нормы в Москве и почти в два раза выше средних многолетних значений в низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири. Об этом сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

"Города России наступающей зимой заметет больше обычного. Например, в Москве высота сугробов может почти на четверть превысить норму. Но это еще не самая значительная аномалия - в низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири высота снега может оказаться в полтора-два раза выше многолетних значений", - говорится в сообщении.

Самые значительные аномалии, по прогнозу центра, будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что температура зимой 2021-2022 годов на большей части РФ будет в пределах нормы, а на севере Урала, Сибири и Якутии ожидается выше обычного.