В Москве соцработники вновь начали информировать пожилых людей о вакцинации от ковида

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Социальные работники Москвы возобновили работу по информированию представителей старшего поколения о возможностях вакцинации от COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Социальные работники, сотрудники отделов "Московского долголетия" из столичных центров социального обслуживания информируют горожан старшего возраста о преимуществах вакцинации, при желании помогают записаться в поликлинику для прививки, а также объясняют, как получить набор "С заботой о здоровье". Важно отметить, что вакцинация бесплатная. Для записи на прививку сотрудник может уточнить только дату рождения и номер полиса ОМС. Ни паспортные данные, ни тем более номер банковского счета называть не нужно", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.

С 24 марта социальные помощники проводили поквартирные обходы горожан старшего возраста и информировали их о возможностях бесплатной вакцинации против новой коронавирусной инфекции. За три месяца о вакцинации узнали около двух миллионов горожан в возрасте старше 60 лет.

"Сейчас обходы проходят в будние дни с 10:00 до 20:00. Подтвердить полномочия сотрудника можно в окружных управлениях социальной защиты по телефонам", - отмечается в сообщении.