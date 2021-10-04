В Бурятии суд признал незаконным указ об увольнении экс-министра по собственному желанию

УЛАН-УДЭ, 4 октября. /ТАСС/. Советский районный суд города Улан-Удэ признал незаконным указ главы Бурятии об увольнении бывшего министра образования и науки республики Баира Жалсанова по собственному желанию и требует изменить формулировку, указывающую причину увольнения. На руководителя региона возложена обязанность расторгнуть трудовой договор с экс-министром по статье о "непринятии мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов", сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

"Удовлетворены исковые требования прокуратуры Республики Бурятия, признан незаконным указ главы Республики Бурятия от 7 июля 2021 года №203 "О Жалсанове Б. Б.". На главу Республики Бурятия возложена обязанность расторгнуть трудовой договор от 10 февраля 2021 года, заключенный с министром образования и науки Республики Бурятия Жалсановым Б. Б., по п. 7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ с 8 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Жалсанов исполнял полномочия министра образования и науки Бурятии в период с 19 октября 2017 года по 7 июля 2021 года. За период его работы прокурорская проверка выявила факты нарушений: в течение с 2018 года по 2021 год министр "не исполнял обязанность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении отдельных функций государственного управления в отношении аффилированной организации - частного дошкольного образовательного учреждения". "Личная заинтересованность у Жалсанова Б. Б. возникла в связи с тем, что учредителем учреждения являлся его родственник, а руководителем свойственник, - пояснили в суде. - <…> Жалсанов Б. Б. не уведомил главу Бурятии о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения при исполнении соглашений о предоставлении субсидий".

В пресс-релизе суда указывается, что необходимое уведомление о возможном конфликте интересов Жалсанов подал "только 19 марта 2021 года". Кроме того, прокуратура выявила факты неполного представления сведений о доходах Жалсановым в отношении себя и супруги за 2018-2020 годы. "В том числе в справках о доходах за 2018 год, 2019 год, за 2020 год не указаны все текущие счета в банках, неверно указаны вид и доля в праве на жилое помещение", - отметили в суде.

Решение не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе Советского районного суда Бурятии.