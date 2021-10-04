Ночные заморозки ожидаются в Московской области

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. По ночам в Московской области на текущей неделе могут наблюдаться заморозки, но настоящие морозы пока не прогнозируются. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Если говорить о Московской области, то первые ночные заморозки уже на этой неделе могут быть. Они уже и бывали в некоторых местах области. Минимальная температура, которую мы ожидаем в ночные часы на этой неделе, в ночь со среды на четверг, - в столице от 0 до плюс 2 градусов, а вот по области - от минус 2 до плюс 3", - сказал специалист.

Он добавил, что днем пока минусовая температура не ожидается.

"В ночные часы - да. На первый взгляд, этот антициклон еще долго просуществует, по крайней мере на этой неделе. Вот только по ночам небольшие заморозки по области вполне вероятны, и продолжаться они будут буквально два-три часа. В дневные часы мы на этой неделе ожидаем температуру выше 10 градусов", - отметил он.