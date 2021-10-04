Власти Иркутской области сообщили, что многоводный период будет длиться 18-20 лет

ИРКУТСК, 4 октября. /ТАСС/. Многоводный период, начавшийся в Иркутской области в 2020 году, будет продолжаться еще 18-20 лет, на протяжении которых будут случаться подтопления. Об этом в понедельник сообщила журналистам министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

"Двадцать лет был маловодный период. И он был не только в Иркутской области, а также в Бурятии, Забайкальском крае. У нас 20 лет многоводный, 20 лет маловодный период. Маловодный закончился, и с прошлого года пошла большая вода. И еще 18-20 лет мы будем наблюдать эту картину. И всем надо готовиться, особенно органам местного самоуправления, потому что не везде есть водоотводные трубы, не во всех населенных пунктах предусмотрена система отвода атмосферных осадков", - сказала Трофимова.

С наступлением многоводного периода особое значение приобрел вопрос установления границ зон подтопления и затопления, в которых нельзя вести хозяйственную деятельность. Если там уже построены объекты, необходимо решать вопрос их защиты, - сообщила Трофимова. Она добавила, что в Иркутской области утверждены зоны затопления и подтопления в 230 населенных пунктах из 400. На стадии утверждения находятся еще шесть муниципалитетов, по остальным проходят согласования или только началось определение границ.

В частности, определены границы зон затопления и подтопления в нижнем бьефе Иркутской ГЭС. В эти зоны попали территории 16 населенных пунктов - от Иркутска до Усолья-Сибирского. Утвердить границы планируется в первом полугодии 2022 года, после чего муниципальные власти должны будут продумать возможные варианты развития территорий с учетом этих зон. Строить в зонах затопления и подтопления будет нельзя, а для уже существующих объектов придется делать защитные сооружения.

"В следующим году будем устанавливать зоны затопления и подтопления по Усть-Илимской и Братской ГЭС, там тоже ситуация не очень хорошая, так как идет застройка территорий водохранилищ", - сказала Трофимова.

Ситуация с подтоплениями

В населенных пунктах, расположенных в нижнем бьефе Иркутской ГЭС, второй год случаются подтопления в связи с тем, что гидроэлектростанция из-за высокого уровня воды в озере Байкал работает по решению Росводресурсов на повышенном водорасходе. В Иркутске сейчас подтоплены острова на реке Ангаре, в частности, вода стоит в частных жилых домах на острове Елизовский, подтоплены острова с рекреационными зонами. В 2021 году на повышенном расходе воды и с холостым водосбросом также работают Братская и Усть-Илимская ГЭС. В Шелеховском районе произошли подтопления из-за повышения уровня грунтовых вод. В сентябре прошел паводок в Бурятии на реке Селенге - основном притоке Байкала.

Ранее ведущий гидролог отдела гидрологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Наталья Котова сообщала ТАСС, что уровень воды в Байкале будет расти ориентировочно до середины октября, затем начнется сезонное снижение.