Бурматов предложил ввести штраф до 400 тыс. рублей за организацию собачьих боев

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы седьмого созыва по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подготовил поправку в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которая вводит штрафы за организацию и проведение боев животных или других мероприятий, в результате которых животные могут получить увечья и травмы. Максимальный штраф может достигнуть 400 тыс. рублей, поправку предлагается внести ко второму чтению законопроекта, направленного на защиту животных от жестокого обращения, который находится на рассмотрении депутатов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил сам Бурматов в понедельник.

"Предлагается добавить ответственность за организацию собачьих боев, это поправка к моему же собственному законопроекту, который мы внесли вместе с [главой комитета Госдумы седьмого созыва по госстроительству и законодательству] Павлом Крашеннниковым в июле. Поправка подготовлена, мы ждем рассмотрения законопроекта в первом чтении и после этого будем ее вносить", - отметил Бурматов.

Речь идет о проекте поправок в КоАП, включающем в том числе введение штрафа до 30 тыс. рублей за оставление домашних животных без владельца. Согласно тексту поправки, которая имеется в распоряжении ТАСС, в КоАП предлагается также прописать штрафы за организацию и проведение боев животных или других мероприятий, которые включают в себя нанесение травм и увечий животным или иное жестокое обращение с ними, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. За такое правонарушение гражданам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, должностным лицам - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. Лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предлагается штрафовать в размере от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, а штраф для юридических лиц может составить от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Также проектом статьи предусматривается возможность конфисковать животное.

По словам Бурматова, поводом для такой поправки стали недавние сообщения о проведении собачьих боев в Ставропольском крае. Так, напоминает депутат, по закону организация боев животных - уголовное преступление, однако возбудить дела в таких случаях "крайне тяжело". "Кто-то должен заявить о жестоком обращении с животными, а кто в таком случае заявит, если все собаки - участников боев. Они же принадлежат участникам, которые их туда же и выставили. Они, естественно, сами на себя заявление писать в полицию не пойдут, поэтому очень сложно работать", - отмечает Бурматов.

По его словам, на каждое сообщение о проведении собачьих боев сегодня приходится "реагировать точечно", а принятие предложенной поправки позволит системно решать вопрос.

О законопроекте

Депутаты Госдумы седьмого созыва Бурматов и Крашенинников в июле внесли на рассмотрение палаты проект поправок в КоАП, направленный на защиту животных. Инициативу ранее с учетом замечаний поддержали в кабмине. Согласно документу, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф в размере до 3 тыс. рублей для граждан, до 15 тыс. рублей для должностных лиц, до 30 тыс. рублей для юридических лиц. Кроме того, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 100 тыс. рублей.

Документ также вводит штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными. Для должностных лиц он может составить до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - до 30 тыс. рублей. За ненадлежащее обращение с бездомными животными гражданам грозит предупреждение или штраф до 5 тыс. рублей, должностным лицам - штраф до 15 тыс. рублей, юридическим лицам - до 50 тыс. рублей.

Проект также вводит административное наказание за содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. За такое правонарушение гражданам грозит штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам - до 50 тыс. рублей, юридическим лицам - до 150 тыс. рублей.

Кроме того, в КоАП также предлагается прописать штрафы за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях. Для граждан они могут составить до 15 тыс. рублей, для должностных лиц до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - до 100 тыс. рублей. За ненадлежащее содержание животных в цирках и зоопарках, а также их использование в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах без лицензии или с нарушением требований предлагается ввести штраф для должностных лиц до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 200 тыс. рублей.

Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об указанных правонарушениях предлагается наделить региональные органы ветеринарного контроля, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор.