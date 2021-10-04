Умер один из создателей космического корабля "Прогресс" Алексей Шумилин

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Герой Социалистического Труда Алексей Шумилин умер в Москве на 86-м году жизни, он был одним из создателей космического корабля "Прогресс". Об этом в понедельник сообщили в Роскосмосе.

"В Москве на 86-м году жизни скончался советский и российский военачальник, генерал-лейтенант в отставке, Герой Социалистического Труда Алексей Александрович Шумилин", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы корпорации, Шумилин внес большой вклад в создание автоматического грузового корабля "Прогресс", в осуществление космических программ ЭПАС, "Интеркосмос", а с 1998 по 2007 год был одним из руководителей программы "Морской старт".

"Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и все сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Александровича Шумилина", - отмечается в сообщении.

Шумилин был награжден дважды орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью "За отвагу на пожаре", являлся лауреатом Государственной премии.