В Ленобласти устранили аварию, оставившую без воды более 35 тыс. жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали аварию на водоводе, из-за которой более 35 тыс. жителей города Никольское, поселков Ульяновка и Красный Бор Ленинградской области оставались без водоснабжения. Подача воды жителям будет восстановлена в течение дня, сообщили в понедельник в пресс-службе областного правительства.

Авария произошла 2 октября. Во время ремонта жители получали воду из привозных бочек.

"В Тосненском районе завершены сварочные работы на Большом Невском водоводе диаметром 1 000 мм. Его работоспособность полностью восстановлена, началось наполнение сетей. Вода в краны жителей Никольского поступит вечером - в районе 19:30-20:00 (в зависимости от этажа). После этого - в Ульяновку", - говорится в сообщении.

Водоснабжение Красного Бора уже восстановлено. В резервуары чистой воды в Никольском питьевая вода начнет поступать около 11:30 мск, наполнение займет шесть часов.

В пресс-службе уточнили, что в конце года в Тосненском районе достроят новые резервуары чистой воды и водоводы. Они обеспечат запас воды для горожан даже в случае подобной аварии.