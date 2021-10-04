Правозащитник Ионов потребовал признать нежелательной в РФ деятельность организации ICIJ

"Мы подготовили и направили в прокуратуру обращение о признании в России нежелательной деятельности организации International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Она связана с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP). Мы требуем признать нежелательной работу двух юридических лиц, подконтрольных OCCRP, и одного, подконтрольного ICIJ", - сообщил он в беседе с ТАСС.

По словам Ионова, ICIJ выпускает расследования, в основе которых лежат "сливы" информации от американских спецслужб. "От России членами журналистского консорциума являются иноагенты и по совместительству владельцы американского НКО Роман Анин и Роман Шлейнов (www.icij.org/journalists), а также сочувствующая им Евгения Альбац (журналист и политолог). Из СМИ с консорциумом официально сотрудничает "Новая газета", - утверждает Ионов.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) - это объединение СМИ и отдельных журналистов, занимающихся расследованиями в Восточной Европе, Средней Азии, Латинской Америке, Африке и на Кавказе. Основную часть финансирования организация получает от Агентства США по международному развитию (USAID). 15 сентября 2021 года стало известно, что OCCRP прекращает свою деятельность в России.

Ранее по обращению Ионова иноагентами были признаны издания Meduza и "Важные истории".