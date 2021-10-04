Новосибирская область увеличила объемы тестирования на COVID-19

НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Новосибирская область, которая ранее вошла в число 11 регионов России, не выполняющих федеральный норматив по охвату населения тестированием на коронавирус, нарастила охват по этому показателю, сообщил в понедельник глава территориального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом 30 сентября сообщила, что за последние четыре недели охват тестирования в целом по стране вырос, однако 11 регионов не выполняют эти нормативы. В их число вошла Новосибирская область.

"Лабораторная диагностика - увеличили объем проводимых тестирований. Показатель на 100 тысяч у нас на сегодняшний день составляет 202. В благополучные недели у нас такой показатель составлял порядка 150-160 на 100 тысяч [населения]. Проведено за неделю более 35 тыс. исследований, что практически на 2% выше уровня предыдущей недели", - сказал он.

Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов объяснил слабые охваты тестированием низкой заболеваемостью COVID-19. По его словам, если этот показатель начнет повышаться, то число тестов в регионе достигнет федерального норматива.

По данным оперативного штаба на утро 3 октября, в регионе зарегистрировано 64 052 случая коронавируса (+171 за сутки), в том числе у 5 432 детей, 50 732 пациента полностью выздоровели. Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлен до конца ноября.