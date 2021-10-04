Воробьев: более 95% госпитализированных с ковидом в Подмосковье не прививались

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 95% госпитализированных в Московской области пациентов с коронавирусом не прививались от инфекции. Об этом сообщил в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьев.

"Что тревожит, это очень серьезное снижение [темпов] по вакцинации [от коронавируса]. Понятно, много на этот счет сказано, мы должны быть максимально корректны. Вместе с тем видим, что на ИВЛ и при госпитализации более 95% людей, которые не привились", - сказал он.

По словам Воробьева, есть вероятность что жить в условиях пандемии придется еще долго. Он подчеркнул, что выбор в пользу вакцинации очевиден. "Но жизнь так устроена, что не все до сих пор решились на это мероприятие", - отметил губернатор.

По данным Минздрава Московской области, на 30 сентября в регионе вакцинировались от коронавируса почти 3,6 млн человек.