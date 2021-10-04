Умерла президент фонда "Музей Галины Старовойтовой" Ольга Старовойтова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Президент общественного фонда "Музей Галины Старовойтовой" Ольга Старовойтова умерла в ночь на 4 октября. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

"Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку", - написал Вишневский в своем Telegram-канале.

Ольга Старовойтова родилась в Ленинграде в 1948 году. Являлась сестрой депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой.

Галину Старовойтову застрелили в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге.

В 1999 году был создан Общественный фонд "Музей Галины Васильевны Старовойтовой", одной из задач которого является сохранение памяти о ней.