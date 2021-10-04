Мурашко заявил, что у ВОЗ нет претензий к "Спутнику V"

ГЕЛЕНДЖИК, 4 октября. /ТАСС/. Претензии к вакцине от коронавируса "Спутник V" у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отсутствовали, были некоторые вопросы к документам. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"К продукту претензий не было, были вопросы по досье. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение", - сказал он на форуме "Биотехмед".

Мурашко добавил, что документы, которые нужны для регистрации, дооформлены. "Там нужно было оформить определенный пакет документов по определенным правилам, он сейчас дооформлен и вносится. Те разногласия, которые возникали, все сняты", - отметил он, добавив, что необходимые документы должны быть поданы в течение полутора недель.

Ранее глава Минздрава РФ сообщал, что все барьеры, препятствовавшие регистрации "Спутника V" во Всемирной организации здравоохранения, устранены.