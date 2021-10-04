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Мурашко заявил, что у ВОЗ нет претензий к "Спутнику V"

По словам главы Минздрава РФ, были вопросы к документам
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Донат Сорокин/ТАСС
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Донат Сорокин/ТАСС

ГЕЛЕНДЖИК, 4 октября. /ТАСС/. Претензии к вакцине от коронавируса "Спутник V" у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отсутствовали, были некоторые вопросы к документам. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"К продукту претензий не было, были вопросы по досье. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение", - сказал он на форуме "Биотехмед".

Мурашко добавил, что документы, которые нужны для регистрации, дооформлены. "Там нужно было оформить определенный пакет документов по определенным правилам, он сейчас дооформлен и вносится. Те разногласия, которые возникали, все сняты", - отметил он, добавив, что необходимые документы должны быть поданы в течение полутора недель.

Ранее глава Минздрава РФ сообщал, что все барьеры, препятствовавшие регистрации "Спутника V" во Всемирной организации здравоохранения, устранены.

Теги
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